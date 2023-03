'Manta' lança conceito e imagem do XII Congresso dos Juízes Portugueses que decorre na Madeira

A Manta - Agência de Comunicação assina, pela primeira vez, o conceito, imagem e implementação de suportes de comunicação do XII Congresso dos Juízes Portugueses, sob o tema 'Democracia, Direitos, Desenvolvimento', evento promovido pela Associação Sindical dos Juízes Portugueses (AJSP), a decorrer no Centro de Congressos da Madeira, a partir de hoje e até sábado na Madeira, onde são esperados cerca de 600 participantes.

Um projecto que se pretendia ousado e arrojado, que fosse mais além e quebrasse a linha gráfica/conceito das edições anteriores, distinguisse pelo elemento diferenciador. JANUS, figura da mitologia romana, deus dos inícios, das decisões e escolhas, foi a resposta ao desafio. As suas faces simbolizam um olhar sobre o passado e o futuro. O desenvolvimento do conceito e imagem levou à criação de diversos suportes visuais para este evento de elevada distinção, um trabalho executado e produzido em colaboração com empresas nacionais como: a Vista Alegre, a Trio Publicidade ou a Tipografia Natividade. Manta - Agência de Comunicação

Neste evento, esperam-se as mais altas entidades oficias do país, entre elas o Presidente da República, o Presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, o Presidente do Supremo Tribunal Administrativo, o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, o Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, o Presidente do Governo Regional da Madeira, o Presidente da Câmara Municipal do Funchal, o Representante da República para a Região Autónoma da Madeira.