Brício Araújo volta à Ordem dos Advogados

O antigo presidente Presidente do Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados (OA), Brício Martins de Araújo, foi ontem empossado como vogal da Comissão de Estudo e Revisão do Estatuto da Ordem dos Advogados, numa cerimónia que decorreu no Salão Nobre da OA, em Lisboa.

A comissão nacional é presidida por Guilherme Figueiredo e tem como vogais Brício Martins de Araújo, Gonçalo Gama Lobo, Joana Abreu, Maria José Valente, Paulo Linhares Dias, Pedro Ataíde Hilário e Rita Maltez.

Coube à bastonária da OA, Fernanda de Almeida Pinheiro, dar posse ao ao grupo de trabalho que tem como missão zelar pela afirmação da singularidade de uma profissão com consagração constitucional, da sua liberdade, independência e valores ético-profissionais.

Brício Araújo confidencia ao DIÁRIO "estar particularmente feliz com este regresso à Ordem dos Advogados, ainda por cima numa missão nacional".