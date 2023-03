Jaime Filipe Ramos destaca articulação como pilar para o reforço do PSD

“Esta articulação e esta proximidade que o PSD promove entre a Europa e os parlamentos nacionais e regionais é fundamental porque reforça a nossa capacidade e preparação. Quanto melhor preparadas e articulados estivermos, melhor vamos governar, nós aqui na Região Autónoma da Madeira e na Região Autónoma dos Açores, mas, em breve, no país. Não tenho dúvidas de que o PSD está a caminho de governar o país.”

Esta é a convicção do líder parlamentar do PSD, Jaime Filipe Ramos, transmitida na intervenção de encerramento do 1º Encontro Interparlamentar na Madeira, referindo que aquilo que se espera é que o país não esteja num estado em que se peça ao PSD para fazer os sacrifícios que no passado já teve de fazer e reconstruir aquilo que o socialismo destruiu.

O líder parlamentar destacou também a qualidade apresentada pelos eurodeputados do PSD, mostrando-se confiante de que ela será fundamental para que o Partido ganhe as próximas eleições europeias, em 2024.

Jaime Filipe Ramos disse ainda esperar que, com esta capacidade de articulação e exemplo de proximidade proporcionada com este encontro, todos possam ganhar.

“Nós sabemos trabalhar em equipa, sabemos ter projeto e estratégia e, em especial, sabemos aquilo que as pessoas pretendem de nós para melhorar a qualidade de vida e dar mais perspetivas de futuro”, sublinhou, referindo acreditar que o PSD não só “irá ser reforçado em 2023, na Madeira, como também em 2024, na Europa”.