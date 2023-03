Estação de Transferência da Zona Leste foi alvo de requalificação

A empresa Águas e Resíduos da Madeira (ARM) "realizou, recentemente, trabalhos de manutenção periódica na linha automática de triagem da Estação de Transferência da Zona Leste e Estação de Triagem da Madeira (ETZL/ET)", dá conta uma nota da Secretaria Regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas.

Nestes trabalhos de manutenção que decorrem durante 2 semanas foram realizados, principalmente, "limpeza, verificação, substituição de componentes de desgaste, pintura e lubrificação de todos equipamentos, na substituição das telas transportadoras e na implementação de diversas melhorias, entre outros", frisa.

"Para o efeito, foi necessário proceder à paragem temporária da triagem dos resíduos", tendo sido "acautelado o devido armazenamento dos resíduos seletivos entregues na ETZL/ET. Atualmente a estação já se encontra em pleno funcionamento", assegura, agradecendo e enaltecendo "o empenho dos seus funcionários da ETZL/ET durante as intervenções das últimas 2 semanas, bem como na execução das suas funções durante todo o ano", já agora.

Sobre a Estação da Zona Leste

A Estação de Transferência da Zona Leste e Estação de Triagem da Madeira (ETZL/ET) é "uma das quatro instalações do Sistema de Gestão de Resíduos da Região, sob gestão da ARM e fica localizada no vale do Porto Novo, no concelho de Santa Cruz", explica para melhor conhecimento.

Refira-se que "esta estação consiste numa solução integrada de triagem, acondicionamento e encaminhamento para o Continente dos materiais recicláveis recolhidos seletivamente (embalagens de vidro, papel/cartão, plástico e metal)", onde também é "realizado o encaminhamento de outros fluxos de resíduos para valorização na estação da Meia Serra ou noutros operadores devidamente licenciados e ainda realizada a transferência até à estação da Meia Serra dos resíduos sólidos urbanos provenientes da recolha indiferenciada, de empresas e de particulares, para incineração, permitindo a subsequente valorização energética", refere.

Diz ainda que "a ETZL conta com um Ecocentro, local destinado à recepção, acondicionamento e encaminhamento para destino adequado de outros fluxos de resíduos, provenientes da recolha pública seletiva ou de pequenos produtores particulares que os podem entregar diretamente na estação. Por forma a incentivar a reciclagem, a entrega nos Ecocentros da ARM de resíduos passíveis de ser encaminhados para a reciclagem é gratuita, com exceção dos pneus usados cuja transferência até ao centro de recepção autorizado pela entidade gestora é alvo de tarifário", conclui a nota.