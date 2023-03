Jaime Filipe Ramos confiante para as eleições regionais e europeias

José Manuel Fernandes, chefe da delegação do PSD no Parlamento Europeu, assumiu que há “um pecado” feito entre o PRR e o Portugal 2030, uma vez que não houve articulação entre ambos. “Os socialistas amam os PRR”, porque não há dinheiro do Orçamento de Estado e é tudo centralizado.

O eurodeputado, na sessão de encerramento do 1.º Encontro Interparlamentar do PSD, lembrou que António Costas desvalorizou a política de coesão. José Manuel Fernandes afirmou ainda que temos de nos preparar para novos desafios. O eurodeputado afirmou que temos de ser resilientes nas negociações a fim de conseguir alcançar os objectivos em termos de apoios comunitários.

O social-democrata assumiu que se podem criar workshops para sensibilizar os restantes países para as Regiões Ultraperiféricas.

“Devemos ser programadores dos fundos”, referiu o eurodeputado, dizendo que não devemos limitarmo-nos a utilizá-los. Devemos criar instrumentos para usar estes dinheiros.

Por seu lado, Jaime Filipe Ramos, líder parlamentar do PSD na ALRAM, assumiu que ficou assente que a proximidade promovida pelo PSD entre a Europa e os parlamentos nacionais e regionais reforça o partido. “Não tenho dúvidas de que o PSD está a caminho de governar o país”, disse o líder, acrescentando que espera não encontrar o país destruído.

Além disso, salientou a qualidade dos actuais eurodeputados, dizendo-se confiante nas eleições europeias de 2024.

"Nós sabemos trabalhar em equipa" e "sabemos o que as pessoas querem de nós" e, por isso, o projecto social-democrata vai ser reforçado nas próximas eleições.