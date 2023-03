Escarpa onde ocorreu derrocada em Câmara de Lobos será limpa na sexta-feira

O município de Câmara de Lobos prevê que a limpeza da escarpa onde ocorreu a derrocada de hoje de manhã, na Fajã das Galinhas, seja realizada durante o dia de sexta-feira, disse à Lusa o presidente da autarquia madeirense.

Durante a tarde de hoje, estão a ser concretizados trabalhos de delimitação do local, na Estrada José Avelino Pinto, para garantir as devidas condições de segurança, e está a ser transportada maquinaria pesada para permitir a intervenção dos rocheiros.

Realojadas três famílias da Fajã das Galinhas Medida foi tomada "por precaução" enquanto é avaliado o talude, após a derrocada desta manhã

Pedro Coelho referiu que a ocorrência já foi avaliada, tendo sido "detectadas três a quatro situações de pedra instável" que necessitam de ser corrigidas, sem prejudicar três moradias próximas, através do "desmonte rochoso".

Fotos ilustram derrocada na Fajã das Galinhas Dois homens e uma mulher ficaram feridos com alguma gravidade

Uma das três famílias (no total de nove pessoas) que necessitaram de ser realojadas, por precaução, optou por ficar provisoriamente em casa de familiares, estando pendentes as soluções para os outros dois agregados.

A autarquia referiu que "estão em opção um centro comunitário e uma residência artística, desocupada, na zona do Ilhéu, em Câmara de Lobos", enquanto procura alternativas em conjunto com o Instituto de Segurança Social da região e a Investimentos Habitacionais da Madeira (IHM).

A derrocada, registada por volta das 07:00, causou três feridos ligeiros, que estavam à espera do autocarro.

O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, visitou a zona acidentada e referiu aos jornalistas que a equipa de rocheiros vai provocar a queda das rochas instáveis com o apoio de antiferes de betão maçiço, de maneira a proteger as habitações e bens.

Pedro Fino realçou ainda que "a escarpa tem muita vegetação, e por isso o trabalho encontra-se dificultado", sendo que as entidades se encontram a trabalhar para "conferir a máxima segurança" e "restabelecer a normalidade".

Além do secretário regional e do autarca, estiveram ainda no local elementos da Proteção Civil Municipal, do Laboratório Regional de Engenharia Civil e da área social da câmara.