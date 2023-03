Câmara Municipal da Ponta do Sol vai limpar escarpa da Estrada dos Anjos

A Câmara Municipal da Ponta do Sol vai proceder à limpeza da escarpa sobranceira à Estrada dos Anos, entre os dias 13 e 24 de Março.

O objectivo passa pela retirada controlada de blocos de pedras de grandes dimensões, a fim de repor a condições de segurança para os locais e visitantes.

Numa nota enviada à redacção, a edilidade refere que esta operação será acompanhada e coordenada pelo gabinete da presidente do município e pelo Serviço de Protecção Civil Municipal, numa intervenção que contará com a colaboração da equipa de rocheiros da Direcção Regional de Estradas (DRE).

Deste modo, entre os dias 13 e 24, a partir das 8h30 até às 17 horas, o "acesso e circulação de pessoas e automóveis na Estrada dos Anjos, entre o Bairro do Passo e o sítio dos Poios estará interdito".

Os residentes e proprietários agrícolas terão acesso condicionado condicionado às propriedades mediante orientação dos técnicos do município que acompanharão as operações no local.

A concluir a nota enviada, a edilidade "lamenta qualquer inconveniente, agradecendo, desde já, a melhor compreensão de todos pelos incómodos causados e pela colaboração no cumprimento da sinalização existente no local".