Realojadas três famílias da Fajã das Galinhas

Após a derrocada desta manhã, na Fajã das Galinhas, será feita uma avaliação ao talude, sendo que já foram solicitados os rocheiros do Governo Regional, para este trabalho de avaliação. De momento, no local, encontram-se os meios do Serviço Municipal de Protecção Civil.



A informação foi avançada ao DIÁRIO e à TSF-Madeira pelo presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Pedro Coelho, que deu conhecimento, ainda, de que: "Enquanto isto se mantiver, vamos por precaução realojar três famílias", num total de nove pessoas.

O autarca já se encontra no local onde decorreu a derrocada, na Fajã das Galinhas.



Pedro Coelho confirmou, ainda, que a derrocada terá ocorrido por volta das 7h15 da manhã de hoje e que as três vítimas ligeiras já foram encaminhadas para o hospital.