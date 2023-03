Parceiros de seis países visitam escola Gonçalves Zarco

A Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco (EBSGZ) recebeu, nas últimas semanas, os parceiros dos projectos “Heritage on Stage” e “There´s no Plan(et) B!”, vindos da Grécia, Alemanha, Itália, Croácia, Bulgária, Roménia e, ainda, de Portugal Continental.

'Heritage on Stage' é o projecto que pretende a valorização da preservação da nossa identidade cultural e das nossas tradições, privilegiando a sua divulgação junto das gerações mais novas, para que as saibam perpetuar. Já o 'There’s no Plan (et) B!' está direccionado para a necessidade da preservação do meio ambiente e para a promoção de boas práticas que potenciem a sustentabilidade do nosso planeta.

A escola indica que as actividades concretizadas ao longo da estadia pretenderam "demonstrar o trabalho e as boas práticas que são desenvolvidos na Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco, bem como em termos regionais, de acordo com os princípios e com a temática de cada projecto".

No total, estiveram envolvidos cerca de uma centena alunos e 25 docentes, que puderam beneficiar de diversas actividades, como workshops, conferências didáticas e pedagógicas, caminhadas pela natureza, passeios de barco, visitas a museus, empresas governamentais e, também, a empresas privadas.

"Por fim, destacamos que os projetos Erasmus+, com as diferentes oportunidades de mobilidade que proporcionam, têm sido importantíssimos para a aprendizagem dos alunos, promovendo a partilha de experiências, a aquisição de novos conhecimentos, o crescimento pessoal e o enriquecimento cultural de todos os participantes", termina a nota.