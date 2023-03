Projecto de Educação Alimentar chega a 46 escolas da Região

A Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco acolheu, esta manhã, o arranque das III Jornadas de Educação Alimentar, um evento que, este ano, é subordinado ao tema 'Outro Prato da Balança'. O secretário regional de Educação revelou a importância deste projecto que, este ano lectivo, já chega a 46 escolas.

"No presente ano letivo, está a ser desenvolvido em 46 estabelecimentos de educação e de ensino – o que pressupõe um número alargado de alunos e docentes envolvidos – e pretende, através desta formação, valorizar e capacitar os docentes na área da educação alimentar, que também se enquadra no âmbito da Educação para a Cidadania", sublinhou Jorge Carvalho na sua intervenção.

Estas jornadas estão inseridas no Projecto de Educação Alimentar da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, dirigido aos estabelecimentos de educação e de ensino de todos os níveis de escolaridade, professores e restante comunidade educativa, com o objetivo de promover atitudes e comportamentos alimentares saudáveis.

De acordo com a tutela, desde 2017 que este projecto "associou-se à Estratégia Regional de Promoção da Alimentação Saudável e Segura (ERPASS), um grupo intersectorial constituído por representantes da Secretaria Regional da Agricultura e Pescas, Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Secretaria Regional da Saúde e Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia".

As III Jornadas de Educação alimentar reúnem vários especialistas de áreas e instituições distintas, entre as quais a Câmara Municipal do Funchal, a Universidade da Madeira e a Direção de Serviços do Desporto Escolar.