Centro Cultural de Investigação do Funchal abre em Setembro

Tal como noticiamos na edição impressa de hoje, o Centro Cultural de Investigação do Funchal (CCIF), antigo matadouro, deverá abrir ao público em Setembro, ao contrário da previsão feita pela autarquia em Novembro último de que a inauguração iria ocorrer no primeiro trimestre de 2023.

Arquivo DIÁRIO

A informação foi avançada esta terça-feira, 14 de Março, pelo presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado, à margem da cerimónia de abertura da exposição da Escola do Porto Santo, para a qual foi convidado pelo CCB, visto que a Porta 33 está sediada na capital madeirense.

Além de destacar o trabalho da associação cultural madeirense, Pedro Calado aproveitou a deslocação para estabelecer contactos com profissionais e entidades das artes e da cultura, tendo em conta os projectos que a autarquia pretende desenvolver nessas áreas, nomeadamente no futuro CCIF, onde vai decorrer o Bienal das Artes e da Cultura do Funchal em 2024.

O autarca apontou que o espaço deverá estar concluído e ser inaugurado no final da primeira quinzena do próximo mês de Setembro. Para a ocasião, Calado convidou diversas entidades nacionais a estar presentes, tal como o Centro Cultural de Belém, com o qual pretende desenvolver projectos conjuntos, estando na calha levar a exposição Escola do Porto Santo: uma obra de Raúl Chorão Ramalho' ao futuro espaço funchalense dedicado à cultura e inovação.