Agricultores do Porto Santo podem aceder a composto natural cedido pela ARM

A Águas e Resíduos da Madeira cedeu 13 toneladas de composto aos agricultores do Porto Santo, por forma a dar continuidade à instalação e manutenção da cultura da vinha, no âmbito do projeto LIFE DUNAS da Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas.

Trata-se de um composto é 100% natural e é produzido através da transformação de resíduos verdes (folhas, relvas e ramagens) provenientes da limpeza de jardins.

Susana Prada informou que, os agricultores interessados podem ir buscar, gratuitamente, o composto e/ou estilha ao Centro de Processamento de Resíduos Sólidos (CPRS) da ARM, na Camacha.

A ARM já entregou, de forma gratuita, à população porto-santense cerca de 61 toneladas de composto e 307 toneladas de estilha.