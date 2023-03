Madeira recusa restrições do programa ‘Mais Habitação’

A Madeira pretende um enquadramento específico no que toda às medidas propostas pelo Governo da República para a Habitação. Esta é a notícia que faz a manchete da edição desta quinta-feira, onde revelamos que o Governo Regional alega especificidades próprias para uma solução ‘à medida’. Por isso, aprova hoje três resoluções, em que também defende o Alojamento Local e a manutenção dos vistos gold na Região.

Também com direito destaque na primeira página, acompanhado de uma imagem, temos a notícia de que 3 em cada 5 madeirenses tiveram covid. As contas da covid-19, três anos depois de ter sido identificado o primeiro caso de infecção pelo vírus SARS-CoV-2 voltam a estar na capa do DIÁRIO. Nesta edição dizemos-lhe que são já mais de 150 mil as infecções e mais de 400 mortes associada a esta doença registadas oficialmente na Região, o que equivale a cerca de 60% da população residente. Os números reais até poderão ser maiores, atendendo a que nos últimos meses o número de testes de diagnóstico realizados tem sido muito residual. Na vacinação que permite diminuição do risco de doença grave, a Madeira conseguiu 91% de cobertura na vacinação primária, mas apenas 8% no reforço sazonal.

Na entrevista publicada hoje, o destaque vai para Nigel Miles-Thomas. O actor britânico está na Madeira para evento especial que acontece amanhã, no Royal Savoy. Ao DIÁRIO, falou da sua paixão pela Madeira, mas também do ‘Jantar mistério’ em que está envolvido.

O trágico acidente que ontem fez mais uma vítima mortal nas estradas madeirenses é outro dos assuntos ‘chamados’ à primeira página. Esta é já quarta morte resultante de acidentes de viação, este ano, na Região. Ao lado, falamos-lhe de um museu do futebol em casa. Rodrigo Costa é coleccionador e abriu a porta do ‘seu’ mundo ao DIÁRIO.

Estas e outras notícias fazem a edição de hoje do seu DIÁRIO. Para acompanhar esta jornada informativa, ligue-se ao dnoticias.pt ou ouça a rádio TSF-Madeira. Pode, ainda, acompanhar o que se passa na Região, no País e no Mundo através das nossas redes sociais.

Bom dia com boas leituras!