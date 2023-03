Museu de História Natural do Funchal recebe exposição "Macrocosmos do pólen"

No próximo dia 21 de março, pelas 14h30, o Museu de História Natural do Funchal inaugura a exposição "Macrocosmos do pólen". Trata-se de uma exposição individual, baseada em desenhos, da autoria da bióloga Irene Camacho, onde o grão de pólen, elemento reprodutivo masculino das plantas com flor, é a figura central, personificando objetos ou situações diversas do quotidiano.

A inspiração para as analogias surgiu da observação, ao microscópio, da forma e ornamentação naturais dos grãos de pólen.

A exposição associa-se ao início da primavera e estará patente no Museu de História Natural do Funchal, sito à Rua da Mouraria n.º 31, de terça-feira a sábado, das 10h00 às 18h00.

Refira-se ainda que se trata da segunda exposição da autora, tendo a primeira tido lugar aquando da comemoração do Dia Mundial do Ambiente, 5 de Junho de 2011, sob o tema "Exposição Fotográfica FLORES E PÓLENES DA MADEIRA", organizada juntamente com o biólogo Roberto Camacho, numa ação desenvolvida pela UMa e o Dolce Vita Funchal, atual La Vie.

Numa breve nota sobre Irene Camacho, além de bióloga e docente da Faculdade de Ciências da Vida da Universidade da Madeira (UMa), em 2002 iniciou os estudos em Aerobiologia na Região Autónoma da Madeira, bem como em Portugal Continental, em cooperação com a Unidade de Imunoalergologia do SESARAM e a Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica (SPAIC), com o objetivo de identificar os principais tipos de pólen presentes no ar de interesse alérgico para o país.

Em resultado, surgiu a divulgação do boletim polínico nacional no programa da RTP "Bom dia Portugal" e na página da SPAIC.