Cinco dezenas de candidatos a entrevistadores da Direcção Regional de Estatística

As candidaturas a entrevistadores da Direcção Regional de Estatística decorrem até ao próximo dia 19 de Março. Até ao momento, foram já perto de 50 os interessados que formalizaram a sua inscrição, conforme deu conta aquela entidade.

"Este processo de recrutamento é uma oportunidade única para os candidatos a entrevistadores verem as suas competências certificadas e assim poderem participar na recolha de informação dos inquéritos de âmbito nacional dirigidos às famílias da Região", esclarece a DRE na informação divulgada.

Só os candidatos com nota positiva no processo de selecção que será conduzido por um técnico do INE, através de entrevistas de grupo presenciais, entre 27 e 31 do corrente mês de Março, poderão prestar os respectivos serviços.

Entre as característica exigidas aos candidatos, destacam-se as habilitações ao nível do 12.º Ano ou superior, as competências ao nível da microinformática e da utilização de TIC, bem como a capacidade para estabelecer contactos interpessoais, ser cordial, agradável, metódica/o e rigorosa/o.

Além disso, devem ter disponibilidade média de 4 a 5 horas diárias (ao final do dia), podendo incluir fins de semana. Como elemento preferencial está a disponibilidade de transporte próprio.

As candidaturas devem ser feitas exclusivamente 'on-line', em recrutamento.ine.pt, na referência ENTREVISTADORES/MADEIRA/2023, até 19/03/2023.