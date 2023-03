Direcção das Políticas de Longevidade lança campanha contra o Idadismo

O Governo Regional, através da Secretaria Regional da Saúde e Protecção Civil, mediante a Direcção das Políticas da Longevidade (DRPPIL), pretende lançar uma campanha junto da população, com o objectivo de reduzir o preconceito associado à idade, isto é “idadismo”.

A campanha contra o Idadismo vai incluir diversas acções, com maior destaque para a promoção de actividades intergeracionais.

A campanha vai privilegiar o contexto educacional como espaço por excelência para sensibilizar para o princípio básico da Vida (nascemos para envelhecer e que esse processo se inicia no dia em que nascemos). Recorrer-se-á ainda a formas agregadoras como colóquios / conversas informais de base concelhia para debate do tema e difusão do mote e mensagem da campanha. De salientar que será realizada também uma atividade diagnóstica da atitude Idadista na RAM, a qual inclui a aplicação de uma escala para medir o Idadismo.

Ana Clara Silva, responsável pela DRPPIL afirma que “

Queremos uma nova atitude colectiva perante as pessoas mais velhas. Pretendemos canalizar o potencial que a sociedade madeirense revela, no que se refere a estar atenta, informada e ser inclusiva, para desenvolver um novo olhar sobre as pessoas idosas. A Campanha contra o Idadismo pretende ter um impacto atitudinal, o qual devolve o lugar social a que têm direito as pessoas idosas, de acordo com a sua importância e valor para as sociedades modernas, e, ao mesmo tempo elimina a imagem de inutilidade ou fardo, sem esquecer que a dignidade humana é uma exigência ética que não conhece idades Ana Clara Silva, responsável pela DRPPIL

Combater o idadismo é uma das orientações emanadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS), no âmbito da Década do Envelhecimento Saudável 2021-2030. A OMS percebeu e relatou que o Idadismo é uma reação estereotipada e discriminatória perante a idade que piora a qualidade de vida das pessoas mais velhas, aumenta o isolamento e a solidão (ambos associados a graves problemas de saúde física e mental). Esta atitude pode condicionar a implementação de políticas de envelhecimento saudável, à escala mundial.

Nesse sentido a OMS lançou um repto aos seus 194 Estados Membros, para apoiarem a Campanha Mundial de Combate ao Idadismo, com vista a construir 'Um mundo para todas as idades'.

A Direcção das Políticas da Longevidade, enquanto organismo definidor estratégico que se dedica exclusivamente aos desafios da longevidade e do envelhecimento, tem vindo a acompanhar, interpretar e implementar as orientações relativas à Década do Envelhecimento Saudável 2021-2030, e, vai “abraçar” o desafio da OMS, lançando, em breve, uma Campanha Contra o Idadismo.