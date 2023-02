PS chama secretária da Inclusão à Assembleia por causa do Lar da Bela Vista

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista (PS) deu entrada, na Assembleia Legislativa da Madeira, a um pedido de audição à secretária regional de Inclusão e Cidadania, "para que dê explicações sobre a decisão do Governo Regional de passar a gestão do Lar da Bela Vista para a Associação Atalaia Living Care".

Em nota remetida, esta tarde à imprensa, a deputada Sofia Canha justifica o pedido de esclarecimentos a Rita Andrade com o facto de "não serem conhecidas as reais motivações e benefícios que esta medida venha propiciar em termos de qualidade de serviços".

“Preocupa-nos que possam não estar garantidas todas as condições exigíveis a um estabelecimento que acolhe pessoas idosas com níveis de dependência elevados, que requerem uma diversidade de serviços e um número de trabalhadores compatível com as necessidades”, argumenta a parlamentar socialista.

Sofia Canha não manifesta igualmente a sua "apreensão em relação às condições de trabalho e aos vínculos laborais dos funcionários do lar", a partir do momento em que se concretize a concessão do equipamento.

O PS solicita, assim, a marcação de uma audição parlamentar à secretária da Inclusão e Cidadania, "para que especifique as motivações e consequências desta cedência da gestão do funcionamento das respostas sociais desenvolvidas pelo Estabelecimento Bela Vista em termos de qualidade de serviços e o impacto nas relações laborais e contratuais com os respetivos trabalhadores".

De referir que o PS já solicitou uma reunião com a UGT-Madeira, precisamente para tratar destas preocupações relacionadas com as condições e os vínculos laborais dos funcionários da instituição.