Morreu Pinto de Sousa, antigo presidente do Conselho de Arbitragem da FPF

José António Pinto de Sousa, antigo presidente do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol e dirigente do Boavista, morreu hoje, aos 85 anos, anunciou o clube da I Liga, partilhando condolências com o rival FC Porto.

"O Boavista lamenta profundamente o falecimento de José António Gonçalves Pinto de Sousa, sócio n.º 177, que serviu o Clube em várias direções nas mais diversas funções, entre as quais de vice-presidente, membro do Conselho Geral e presidente da Comissão de Obras durante a reconstrução e modernização do Estádio do Bessa, em 1983, que ajudou a transformar o Boavista", lê-se numa nota de pesar publicada no sítio oficial das 'panteras', que vão prestar homenagem com a bandeira do clube colocada a meia haste.

O FC Porto "recebeu com consternação" a notícia da morte de Pinto de Sousa e deixou "as mais sentidas condolências" ao amigo de infância do presidente dos 'dragões', Jorge Nuno Pinto da Costa, "de quem foi colega no Colégio das Caldinhas, em Santo Tirso".

Já o presidente da FPF, Fernando Gomes, manifestou também o seu pesar: "Foi com sentida tristeza que tomei conhecimento da morte de Pinto de Sousa, aos 85 anos. Figura cimeira da arbitragem, deixou junto do setor, ao qual dedicou grande parte da sua vida desportiva, uma imagem de enorme diplomacia, cordialidade e preocupação com o próximo. Em nome da Federação Portuguesa de Futebol envio a todos os familiares e amigos as sentidas condolências na hora da sua partida".

O funeral do líder do órgão arbitral da Federação Portuguesa de Futebol na década de 1980 e no início do século XXI - quando esteve implicado no processo 'Apito Dourado', do qual viria a ser absolvido - decorre na sexta-feira, às 15:00, na Igreja do Foco, no Porto.