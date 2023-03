Venezuelanos foram ao Quartel da Montanha homenagear Hugo Chávez

Milhares de venezuelanos marcharam domingo desde vários bairros do oeste de Caracas até ao Quartel da Montanha, onde repousam os restos mortais do antigo presidente Hugo Chávez para assinalar o décimo aniversário da sua morte.

A marcha foi precedida por uma vigília, na noite de sábado, no Quartel da Montanha, e nela participaram, entre outros, integrantes de vários movimentos sociais e do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV, o partido do Governo) e da milícia bolivariana.

A homenagem ao ex-presidente da Venezuela teve lugar no mesmo dia em que decorreu em Caracas o "Encontro Mundial pela Validade do Pensamento Bolivariano do Comandante Chávez no século XXI", no qual participaram vários chefes de Estado, como Luís Arce, da Bolívia, e Daniel Ortega, da Nicarágua, assim como os antigos governantes Raul Castro, de Cuba, Rafael Correa, do Equador, Manuel Zelaya, das Honduras, e Evo Morales, da Bolívia.

"É um momento de grande impacto emocional, de muitas memórias. [Passaram] dez anos e não tem havido ausência. Tem havido uma presença permanente do seu ideal, do seu impulso revolucionário e do compromisso jurado de avançar na construção da pátria livre, independente, soberana, socialista, do nosso socialismo, do século XXI", disse o atual presidente, Nicolás Maduro.

O Presidente da Venezuela aproveitou a oportunidade para falar das dificuldades que o país atravessa. "Nós temos dito muito claramente: Não a um modelo colonial, sim à pátria livre, nenhum modelo imperial, sim à pátria soberana e independente, e esse é o nosso caminho e por aí vamos a moldar o caminho para os anos que estão por vir".

Segundo Maduro, os venezuelanos estão em "resistência ativa, criativa e vitoriosa", em "renascimento permanente do ideal bolivariano e do socialismo" e a "revolucionar tudo o que houver que mudar, tudo o que está mal".

Nas celebrações participaram ainda os primeiros-ministros de São Vicente e Granadinas, Ralph Gonsalves (luso-descendente), e de Dominica, Roosevelt Skerrit.

Nascido na localidade venezuelana de Barinas a 28 de julho de 1954, Hugo Rafael Chávez Frías morreu em Caracas a 05 de março de 2013, após uma luta de quase três anos contra um cancro, um período durante o qual se sujeitou a quatro intervenções cirúrgicas.

Inspirado em Simón Bolívar, um político venezuelano que impulsionou a independência de vários países da América do Sul, Hugo Chávez chegou ao poder em 1998.

Defensor do "socialismo do século XXI", impulsionou o que intitulou de "revolução bolivariana". Ficou conhecido pelas políticas sociais, mas também pelas posições anti-Estados Unidos e por ser amigo de controversos líderes como Fidel Castro, Mahmoud Ahmadinejad e Muamar Kadhafi.