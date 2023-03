Indicador de Actividade Económica ainda positivo mantém trajectória descendente

O Indicador regional de Actividade Económica, ainda que em terreno positivo no final de 2022, mantinha uma trajectória descendente iniciada em Maio do ano passado. Em Dezembro, o IRAE estava já em 0,3%, depois de ter atingido em Abril o máximo do ano (8,8%).

Ou seja, nos últimos oito meses, o referido indicador caiu quase 96,6 pontos percentuais, num ano marcado pela forte taxa de inflação. Face a Novembro, o IRAE diminuiu ligeiramente de 0,4% para os tais 0,3%, confirmado pela Direcção Regional de Estatística esta manhã, ao informar que "a atividade económica regional cresceu, embora a um ritmo inferior ao registado no mês anterior".

A DREM apresenta uma breve análise dos principais indicadores de curto prazo, divididos por 6 temas - Atividade Económica; Consumo Privado; Investimento; Procura Externa; Mercado de Trabalho e Preços -, destacando-se "a performance do setor do turismo" que "deu um importante contributo para o crescimento da economia, já que as dormidas (excluindo o alojamento local abaixo das 10 camas) subiram 26,1% nesse mês, acima dos 19,9% verificados em Novembro".

Além desse indicador, destaque para a taxa de inflação em Dezembro face ao período homólogo, que "se fixou em +7,8%", tendo por isso desacelerado "face ao mês anterior, sendo mais pronunciada nos bens (+9,7%) do que nos serviços (+5,1%). A inflação subjacente (que exclui os produtos alimentares não transformados e energéticos) foi de +7,3%".