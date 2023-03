Ainda aqui vamos

Boa noite!

Após curta pausa técnica, motivada pelo primeiro período de férias do ano, o ‘Boa Noite’ volta com novas abordagens à actualidade neste que é um espaço de opinião com assinatura, aliás, identificado como tal.

Nem tudo o que parece é

Pelos vistos o vídeo posto a circular com alegadas agressões a um adolescente portador de deficiência na Escola Básica e Secundária de Santa Cruz carece de ida ao VAR. Sobretudo para que toda a verdade seja apurada, não haja conclusões apressadas, nem julgamentos populares. Tudo matérias evitáveis se desde a primeira hora alguém com responsabilidades acrescidas no sector da Educação se dignasse a responder a perguntas.

“Hora de burro!”

O ‘Boa noite’ passa a incluir a “hora de burro!”, item inspirado naquele que é para já o 'soundbite' de 2023, proferido na semana passada pelo empresário Avelino Farinha na comissão de inquérito alusiva ao favorecimento de grupos económicos e a “obras inventadas” pelos governos da Madeira: "Todos nós, na nossa vida, temos uma hora de burro”.

Para estreia nada melhor do que partilhar o que pensam os que já responderam à avaliação feita aos deputados que integram a comissão. O rótulo não é famoso.

‘e-mail do dia’

O ‘Boa noite’ também dará eco ao ‘e-mail do dia’. E entre os cerca de 500 recebidos hoje, média que aliás é constante, há um que se destaca. Foi enviado pela Comissão Nacional Justiça e Paz, um órgão dependente da Conferência Episcopal Portuguesa, mas que destoa do organismo presidido pelo madeirense José Ornelas, ao referir que a acção da Igreja abalada por abusos sexuais deve ser focada sempre, em primeiro lugar, nas vítimas, "frágeis e vulneráveis, abandonadas e isoladas, presas nas consequências do asto que sobre elas foi cometido". Daí que evoque o Papa Francisco, que "repetidamente tem dito que pedidos de perdão não são suficientes quando o assunto é abuso sexual e que acções concretas devem ser implementadas para sanar, de alguma forma, os horrores vivenciados pelas vítimas".

Uma posição que o Presidente da República subscreve no dia em que se mostrou desiludido com a Conferência Episcopal e também defendeu a reparação das vítimas.

‘A imagem que fica’

‘A imagem que fica’ será outras das vertentes desta saudação nocturna. Esta eloquente fotografia foi tirada hoje no Pingo Doce, do Anadia. A legenda pode ser deixada na caixa de comentários. Os direitos de autor são de Paulo Ferreira.

‘Mural da estória’

Não confundir com moral, nem com história. Mas garantidamente, com a comissão de inquérito às “obras inventadas” e alegados favorecimentos de grupos económicos com metade do trabalho feito, já é possível tirar três conclusões:

1. Luís Miguel Sousa e Avelino Farinha são comprovadamente favorecidos pela inteligência e pela competência que revelaram ter.

2. Num ano eleitoral nem todos os políticos perceberam quem é que de facto vai surgir no boletim de voto e que por isso é o adversário natural. Disparar com insistência para tudo o que mexe na esperança de acertar em algo é uma estratégia que costuma render muita perda de munições e poucas presas.

3. Ouvidos que estão os dois líderes dos principais grupos económicos da Região sobra matéria mais do que suficiente para interrogar outros protagonistas. De que estão à espera para convocar Sérgio Marques?