Quinteto de Sopros 'Solistas OCM' em concerto no Reid´S Palace

A ANSA/Orquestra Clássica da Madeira promove, amanhã, pelas 21h30, um concerto no Reid´S Palace, que será protagonizado pelo Quinteto de Sopros 'Solistas OCM'.

De acordo com o director artístico da Orquestra Clássica da Madeira, Norberto Gomes, será interpretado "um programa diversificado, brilhante e de valor artístico e estético de criação inspirada, com obras de Alexander von Zemlinsky, Endre Szervánsky, Jacques Ibert, Eurico Carrapatoso e de Astor Piazzolla"





O Quinteto de Sopros 'OCM' é formado pelos instrumentistas solistas da Orquestra Clássica da Madeira dos naipes dos sopros. Tendo-se apresentado ao longo das últimas duas décadas nas várias temporadas da Orquestra Clássica da Madeira, possui no seu vasto repertório obras de vários compositores nacionais e internacionais, assim como adaptações e arranjos de obras de referência dos vários períodos da história da música. Os seus concertos pautam-se pelas leituras fiéis ao texto, proporcionando momentos de alto nível artístico ao seu público, assim como momentos de descontração com repertórios mais ligeiros que também integram os seus programas.

É constituído por Ana Rita Oliveira na Flauta, Daniel Cuchí no oboé, Francisco Loreto no clarinete, Tatiana Martins no fagote e Péter Víg na trompa. "Músicos dedicados e experientes, contribuindo para o sucesso de mais uma temporada da Orquestra Clássica da Madeira que está, há décadas, a marcar a vida cultural na Região", referiu.

Os bilhetes custam 20 euros e podem ser adquiridos na recepção do Reid´s Palace.