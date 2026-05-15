O partido ADN-Madeira reagiu hoje, através de comunicado enviado à imprensa, com duras críticas às recentes declarações do presidente do Governo Regional, que afirmou que "inquilino que não paga renda, vai logo para a rua", considerando as palavras desadequadas e desrespeitosas para com a população madeirense.

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Em comunicado assinado pelo presidente do partido, Miguel Pita, o ADN responsabiliza o próprio Governo Regional pelo incumprimento de rendas na Região, apontando a precariedade laboral que, segundo o ADN, se agravará com o Pacote Laboral aprovado em Conselho de Ministros, e os "aumentos brutais e insustentáveis" das rendas como causas principais das dificuldades habitacionais dos madeirenses e porto-santenses.

O ADN-Madeira apela a que o presidente do Governo seja "mais comedido nas suas opiniões pessoais", lembrando que muitos cidadãos "tentam sobreviver na sua própria terra-natal esticando os seus salários até ao final de cada mês". O partido sublinha ainda que a generalização é injusta, pedindo capacidade para "escrutinar a realidade de cada caso", sobretudo quando estão envolvidas crianças.

Em tom de resposta directa, o partido deixa um recado a Albuquerque: "Executivo que não governa em prol do povo, deve ser destituído imediatamente."