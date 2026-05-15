Albuquerque garante que o PSD-Madeira “não vive à sombra das conquistas alcançadas”

Miguel Albuquerque defendeu ontem a necessidade de o PSD-Madeira reforçar a proximidade aos cidadãos, na Tomada de Posse dos Núcleos de Sítio da Freguesia de Santo António, refere o partido através de comunicado enviado à imprensa.

O presidente do PSD-M sublinhou que o partido deve manter-se activo e mobilizado, rejeitando qualquer acomodação: “Ao contrário de outros que vivem e descansam à sombra das conquistas, nós não vamos descansar”, afirmou, garantindo que serão cumpridos todos os compromissos assumidos com a população de Santo António.

Albuquerque apelou ainda ao reforço da identidade partidária junto das estruturas de base, para que “essa proximidade seja cada vez mais forte e eficaz”.

Na mesma cerimónia, a presidente da Comissão Política de Santo António, Joana Silva, destacou o papel dos sete Núcleos de Sítio criados em pontos estratégicos da freguesia. “Este trabalho em rede, esta extensão da Comissão Política aos vários cantos da freguesia, irá permitir-nos estar mais presentes, em maior proximidade e em constante contacto com a nossa população”, disse, saudando os 21 novos membros empossados: “Aos 21 companheiros que se irão juntar desta forma mais activa, dando do seu tempo, pondo a sua capacidade e a sua influência ao serviço do nosso partido, um bem-haja. Mostram a raça, a resiliência e o trabalho que nos têm caracterizado”.