Brasil satisfeito com progressos do diálogo político na Venezuela

O Brasil está satisfeito com o progresso do atual diálogo entre o governo do Presidente venezuelano, Nicolas Maduro, e a oposição e está disposto a apoiá-lo, disse hoje o conselheiro especial da presidência, Celso Amorim.

"Estou muito satisfeito por ver que na Venezuela há um diálogo que está a progredir e que me deixa muito feliz", disse o conselheiro do Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, aos jornalistas, quando questionado sobre a sua visita à Venezuela na semana passada, durante a qual se encontrou com Maduro e líderes da oposição.

Amorim disse que o Brasil está disposto a oferecer apoio a um diálogo que poderia levar à normalização da situação política na Venezuela e à realização de possíveis eleições presidenciais em 2024.

"Do nosso lado, haverá todo o apoio para isso, para a democracia", disse Amorim.

Na semana passada, após a sua viagem à Venezuela, Amorim afirmou que existe um diálogo muito promissor que procura garantir as condições para a realização de novas eleições presidenciais legítimas e imparciais, e valorizou que as conversações não estão condicionadas à saída de Maduro do poder.

O próprio Maduro afirmou na semana passada que espera que uma campanha eleitoral para as eleições presidenciais de 2024 seja conduzida "com dignidade" e respeito pelo resultado das eleições de "quem vencer".

O conselheiro especial para os assuntos internacionais de Lula da Silva disse também que a sua visita à Venezuela visava a normalização das relações depois de o então presidente brasileiro Jair Bolsonaro ter decidido encerrar a embaixada brasileira no país vizinho para exercer pressão sobre o regime de Maduro.

"As relações serão normais, como deveriam ter sido desde o início. É um país vizinho, um amigo nosso, que nada tem a ver com a forma como cada um organiza o seu Governo", disse Amorim.

O regresso das relações, no entanto, depende ainda da reabertura tanto da embaixada brasileira na Venezuela como da embaixada venezuelana em Brasília, para a qual ainda não há data.