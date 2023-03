42% dos habitantes da Madeira residem no Funchal

Decorreu durante a manhã de hoje a apresentação do Boletim Económico do Funchal. Esta apresentação contou com a presença de Pedro Calado, presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra vice-presidente e Rogério Gouveia, secretário regional das finanças.

Uma ferramenta de suporte ao investimento e ao estudo do tecido empresarial , que decorre do protocolo de colaboração institucional para o acesso e partilha de informação estatística celebrado entre a Câmara Municipal do Funchal e a secretaria regional das finanças em Abril de 2022.

“Este boletim é elaborado à base de estatísticas que têm que ser fiáveis, e que são produzidas por entidades públicas, neste caso a Direcção Regional de Estatística da Madeira” como refere Cristina Pedra na apresentação do boletim.

A vice-presidente refere que 42% dos habitantes da RAM residiam no Funchal em 2021. O ganho médio mensal na Região é de 1.171 euros em 2020, o que significa que no Funchal o ganho médio é superior em 6% do que o ganho médio da Região.

O poder de compra per capita nacional se fizermos um índice de referência 100 no município do Funchal existe maior poder de compra em 15% face ao ganho e poder de compra nacional. Ou seja, o Funchal tem mais população a residir, um maior poder de compra, quer numa métrica nacional quer numa métrica regional.

O documento compila indicadores relevantes, nas áreas demográficas, emprego, habitação e construção, sector empresarial do Funchal, turismo e análise monetária e financeira.

Pedro Calado afirma que já eram conhecidas muitas estatísticas a nível nacional e regionais, mas “não conhecíamos estatísticas por freguesias e concelhos, mas como este grau de especificidade, aquilo que se está a passar e que se materializa no trabalho que se tem vindo a fazer” acrescentou.

Esta informação será actualizada semestralmente e disponibilizada no site da Câmara Municipal do Funchal, com base nos dados partilhados pela Direcção Regional de estatística da Madeira.