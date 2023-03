Emmy Curl apresenta álbum 'Madeira Interlude' no Jardim Municipal do Funchal

Emmy Curl prepara-se para subir ao palco do Auditório do Jardim Municipal do Funchal para apresentar o seu mais recente álbum 'Madeira Interlude'. O concerto acontece no dia 9 de Março, às 19 horas, e integra-se na comemoração do 135.º aniversário do Teatro Municipal Baltazar Dias e é aberto ao público.

O trabalho da artista portuguesa, natural de Trás-os-Montes, é dedicado à ilha da Madeira e a sua apresentação contará com Paulo Gouveia na bateria, Ricardo Dias no baixo e Andreas Sidenius na guitarra. O álbum foi um trabalho conjunto entre a artista e o seu parceiro, com o objectivo de ser uma ode à cultura única e distinta da Madeira.

"O álbum trata-se de uma reflexão exclusiva, em primeira mão, sobre a experiência da artista com a comunidade local e com a natureza da ilha", revela nota do TMBD. "Segundo a cantora Emmy Curl, a eterna repetição das ondas azul-claras à medida que atingem a costa rochosa da ilha abre caminho para um pulso rítmico e fratura de linhas pop convencionais com uma mistura de harmonias inspiradas em jazz e LA-groove", refere a mesma nota.