Southampton expulso do play-off de acesso à I Liga inglesa

O Southampton foi hoje expulso da final dos play-off de acesso à Liga inglesa de futebol devido ao escândalo de espionagem que envolveu a gravação não autorizada de um treino do Middlesbrough.

A decisão da English Football League (EFL), entidade organizadora da segunda divisão, reintegra o 'Boro' na final frente ao Hull City, marcada para sábado, 23 de maio, no Estádio de Wembley, em Londres.

Uma comissão disciplinar independente concluiu que o Southampton cometeu "múltiplas violações dos regulamentos da EFL", após admitir ter enviado um adjunto para filmar um treino do Middlesbrough, prática proibida pela entidade que gere o futebol profissional inglês entre o segundo e o quarto escalão, assinalou a EFL numa nota publicada na rede social X.

Além da expulsão imediata dos play-off, os 'Saints' sofrem ainda uma dedução de quatro pontos na temporada 2026/27 da segunda Liga.

Deste modo, o Middlesbrough -- eliminado em campo nas meias-finais pelo Southampton -- avança para a final dos play-off, onde disputará o último lugar de promoção à Premier League diante dos 'The Tigers'.