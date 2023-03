Manifestações hoje em Lisboa e no Porto pelos professores e as mulheres

Os professores realizam hoje mais uma manifestação em Lisboa e no Porto contra as propostas governamentais para um novo regime de recrutamento e colocação, mas também para exigir que sejam calendarizadas negociações sobre reivindicações antigas.

Depois de dois dias de greves regionais nas escolas, a plataforma de nove organizações sindicais dos professores apela hoje aos professores para que saiam à rua para mostrar o descontentamento da classe.

A última manifestação convocada pela plataforma decorreu há pouco menos de um mês, a 11 de fevereiro, e muitos dos motivos do protesto mantêm-se inalterados, mas entretanto surgiram novas razões para sair à rua.

Sindicatos e ministério da Educação estão desde setembro a negociar para tentar chegar a acordo quanto a novo modelo de recrutamento e colocação de professores. Na semana passada realizou-se a última reunião que terminou sem acordo, tendo os sindicatos já anunciado que irão pedir reuniões suplementares.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

Dez temas disputam hoje os últimos seis lugares disponíveis na final do 57.º Festival da Canção, na qual será escolhido o representante de Portugal no Festival Eurovisão da Canção, marcado para maio no Reino Unido.

Na segunda semifinal do concurso, que será transmitida hoje à noite em direto na RTP1 a partir dos estúdios de Lisboa da estação pública, competem, por ordem de apresentação: "A festa" (composta e interpretada por Edmundo Inácio), "O Impossível" (The Happy Mess), "Enquanto é tempo" (Teresinha Landeiro), "Bandeiras" (Bandua), "Goodnight" (Bárbara Tinoco), "Fim do mundo" (Inês Apenas), "Povo" (Ivandro), "World needs therapy" (Dapunksportif), "Funâmbula" (composta por André Henriques e interpretada por Lara Li) e "Tormento" (Voodoo Marmalade).

Dos dez temas em competição serão escolhidos seis. Cinco serão selecionados através do sistema de votação habitual (metade da pontuação atribuída a um júri profissional e a outra metade ao voto do público). Antes de terminar a semifinal, o televoto abre novamente por um curto período para os telespectadores poderem votar e escolher mais uma música para disputar a final.

A semifinal de hoje será apresentada por Sónia Araújo e Jorge Gabriel e conta, além dos artistas em competição, com atuações de Carlos Mendes, Filipe Sambado, Nicolas Alves e Surma.

DESPORTO

O FC Porto está obrigado a regressar aos triunfos, na visita ao Desportivo de Chaves, para não deixar fugir ainda mais o Benfica na liderança da I Liga de futebol, na 23.ª jornada.

Com o triunfo dos 'encarnados' (2-0) sobre o Famalicão, na sexta-feira, os campeões nacionais, segundos classificados, ficaram provisoriamente a 11 pontos da liderança e têm de bater a equipa flaviense, 13.º posicionada, para ainda manter alguma esperança de poder revalidar o título.

O encontro está agendado para as 20:30, em Trás-os-Montes.

No quarto lugar, à espera de novo deslize da equipa de Sérgio Conceição, para poder continuar na luta pelo acesso à Liga dos Campeões, o Sporting mede hoje forças com o Portimonense no Algarve (18:00), depois de na ronda anterior ter superado o Estoril Praia.

De resto, os estorilistas recebem o Vizela, no primeiro jogo do dia (15:30), que marcará a estreia do treinador Ricardo Soares ao comando da formação da Linha.

***

A portuguesa Patrícia Mamona procura revalidar o título de campeã europeia do triplo salto em pista coberta, em Istambul, um dia depois das conquistas de Pedro Pichardo, também no triplo, e Auriol Dongmo, no lançamento do peso.

A vice-campeã olímpica, de 34 anos, enfrenta a final com o favoritismo da melhor marca do ano entre as presentes e do empate a 14,09 metros na qualificação, com a turca Tugba Damismaz.

Mamona procura reconquistar o título alcançado em Torun2021, na sua sexta presença em Europeus em pista coberta, a partir das 19:50 locais (16:50 em Lisboa).

Pouco depois, a partir das 20:00 (17:00), Marta Pen enfrenta a final dos 1.500 metros, com o oitavo melhor tempo do ano (04.08.58 minutos).

Em estreia na edição de 2023 dos Europeus 'indoor, o velocista Carlos Nascimento, quinto em Torun2021, vai disputar as eliminatórias dos 60 metros, procurando vagas nas semifinais e final, marcadas para o programa da tarde dos campeonatos.

Também hoje entram em prova Olímpia Barbosa e Abdel Larrinaga, ambos nas eliminatórias dos 60 barreiras, cujo programa competitivo prossegue no domingo, e Evelise Veiga, na qualificação para o salto em comprimento.

LUSOFONIA

Os ex-presidentes do Brasil Jair Bolsonaro e dos Estados Unidos da América (EUA) Donald Trump discursam hoje na mais importante conferência do movimento ultraconservador norte-americano 'Conservative Political Action Conference', em defesa "da liberdade".

Jair Bolsonaro encontra-se em solo norte-americano desde final do ano passado, para onde viajou antes da tomada de posse de Luiz Inácio Lula da Silva, que o derrotou nas anteriores eleições presidenciais do país.

Desde então, Bolsonaro tem aproveitado a sua permanência no estado da Florida para dar palestras em igrejas evangélicas ou para fazer transmissões nas redes socais com críticas a Lula da Silva.

A participação na conferência será uma oportunidade para Jair Bolsonaro se encontrar com Donald Trump, de quem é um confesso admirador.

Trump será a atração principal, procurando restabelecer o seu domínio no Partido Republicano após os resultados dececionantes nas eleições intercalares de novembro passado e o surgimento do governador da Florida, Ron DeSantis, como um sério rival de Trump na indicação republicana para as presidenciais de 2024.

SOCIEDADE

O Movimento Democrático de Mulheres (MDM) convocou para hoje uma manifestação no Porto, com início na Praça da Batalha, para assinalar o Dia Internacional da Mulher, que se celebra na quarta-feira.

Trata-se do "sétimo ano consecutivo" que a MDM organiza a Manifestação Nacional de Mulheres, que se repete no próximo dia 11 na Praça dos Restauradores, em Lisboa, indicou o movimento num comunicado.

Considerando que "as mulheres têm mil razões para lutar", o MDM lembra que "todos os avanços alcançados na condição social e na consagração dos direitos" destas "se devem à persistente luta organizada" das mesmas e apela a todas para que façam das comemorações do Dia Internacional da Mulher "uma jornada de luta por direitos, pelo direito a uma vida vivida em liberdade, igualdade, pelo progresso e pela paz".

Depois de analisar "a situação das mulheres em cada região" de Portugal, a Direção Nacional do MDM considera ser "essencial travar a perda de direitos" das mesmas e "necessário combater o agravamento das (suas) condições de vida e de trabalho (...) obstáculos à igualdade na vida".