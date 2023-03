Caniço recebeu Circuito Padel Madeira/Ferraz TC

Os campos do Padel Centro do Caniço serviram de palco, na passada semana, para mais uma festa do padel madeirense.

Mais de uma centena de atletas marcaram presença naquela que foi a primeira etapa do

Circuito Padel Madeira/Ferraz TC, organizada pelo clube Ferraz Ténis Clube em parceria com a Junta de Freguesia do Caniço.

O evento contou com competições nos mais diversos níveis, nomeadamente 2, 3 e 4, em termos masculinos enquanto a prova feminina jogou-se no nível 3.

A organização teve como objectivo principal aliar a qualidade dos jogadores a um ambiente mais descontraído, onde a boa disposição fosse reinante, sendo que no passado sábado houve a consagração dos vencedores, onde marcaram presença o presidente da Câmara de Santa Cruz, Filipe Sousa bem como o presidente da Junta de Freguesia do Caniço, Milton Teixeira.

A segunda etapa está agendada para 5 a 9 de Junho no Padel Centro do Caniço.

Quanto aos vencedores e finalistas foram os seguintes:

Masculinos 2

1.º Marcio Freitas / Roberto Gomes

2.º Jonathan Fletcher / Mousa

Masculinos 3

1.º Pedro Sales / Dino

2.º João Pedro / Francisco Fernandes

Masculinos 4

1.º Eduardo Vieira / Alexandre Freitas

2.º João Gomes / Tomás Ferreira

Femininos 3

1.º Valentina Pestana / Teresa Maia

2.º Ana Sousa / Lucinda Paulino