Putin e Zelensky assinalam com discursos o Dia Internacional da Mulher

O chefe de Estado da Rússia, Vladimir Putin, enalteceu hoje o papel das mulheres na família e evocou a imperatriz Catarina II, enquanto o Presidente da Ucrânia recordou as mulheres que "deram a vida" contra a invasão da Rússia.

"Hoje é importante expressar gratidão a todas as mulheres que trabalham, ensinam, estudam, salvam, curam e lutam pela Ucrânia. (É importante) recordar e agradecer a todas as mulheres que deram a vida pelo nosso país", declarou Volodymyr Zelensky a propósito do Dia Internacional da Mulher.

Num discurso marcado pelas referências às "mães e esposas" e à "ideia de família", Zelensky agradeceu a todas as mulheres que trabalham junto da Presidência ucraniana, sublinhando a necessidade de igualdade.

Temos de ser todos "iguais como companheiros", afirmou o chefe de Estado da Ucrânia que apelou à "força que é precisa" para tornar a Ucrânia "invencível" em relação à Rússia.

Em Moscovo, o Presidente Vladimir Putin, falou do "valor absoluto" da maternidade enaltecendo a importância da "mulher no núcleo familiar".

"Que reine o amor, a conforto e a harmonia", disse Putin a propósito do Dia Internacional da Mulher.

Na mesma ocasião, o chefe de Estado russo referiu-se à "estatura" da imperatriz Catarina II (1729-1796) que soube transmitir, afirmou, a "ideia de comportamentos elevados e de respeito" em relação às mulheres e à maternidade, como "valores absolutos".

Putin disse ainda "que são muitos os que recordam com a admiração as abnegadas mães, avós, irmãs, esposas e filhas" referindo também as "qualidades que (as mulheres) demonstram nas profissões" que desempenham.