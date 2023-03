Marítimo deu luta mas perde com líder Benfica

O Marítimo fechou a 24.ª jornada da I Liga no lugar da classificação onde estava, ou seja no 16.º e antepenúltimo lugar.

Num Estádio do Marítimo completamente cheio os verde-rubros receberam a visita do líder Benfica e perderam por 3-0, numa partida onde os da casa tudo fizeram para obter um resultado positivo, mas não conseguiram impor sempre um ritmo alto para tentar anular as investidas das 'Águias' que tiveram inúmeras oportunidades para marcar.

Na primeira parte os encarnados apenas conseguiram ultrapassar a defesa verde-rubra já nos descontos (45+3) com um golo de Neres e depois de João Mário ter falhado uma grande penalidade, ao minuto 30, e do verde-rubro Cláudio Winck ver anulado um grande golo dois minutos depois (32) por posição de fora de jogo.

Já no segundo tempo o Benfica veio a sentenciar o resultado logo nos minutos iniciais com o golo de João Mário ao minuto 50 e de Neres, que bisou na partida, ao 57.º minuto.

Nestes últimos 45 minutos os verde-rubros tudo fizeram para tentar mudar o rumo dos acontecimentos, mas veio a mostrar alguns sinais de cansaço e de motivação para o fazer.

Ao 24.º jogo na I Liga os insulares são 16.º classificados com 16 pontos, mais um que Paços de Ferreira e Santa Clara, que estão nos dois últimos lugares da classificação, enquanto o Benfica consolida a liderança, somando agora 65 pontos, mais oito que o FC Porto que é segundo classificado.