Albuquerque antevê “uma óptima leitura” com as respostas a entregar amanhã à comissão de inquérito

Miguel Albuquerque confirma que ainda não remeteu as respostas para a comissão de inquérito parlamentar criada na sequência das polémicas declarações de Sérgio Marques. O presidente do Governo Regional está 'intimado' a responder, até amanhã, à quase centena de meia de perguntas colocadas pelos deputados que integram a comissão de inquérito.

“Amanhã chegarão lá as respostas exaustivas”, garantiu esta tarde, à margem da visita à Escola Secundária Francisco Franco. Como as “perguntas são muitas”, adiantou que as respostas esclarecedoras a remeter às comissão darão para “uma óptima leitura”, na certeza que “todas as perguntas que foram feitas foram respondidas” e de forma clara.