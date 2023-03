Conservatório com exposição no Madeira Shopping

O Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, apresenta a exposição ‘O Conservatório no Centro’, que irá decorrer entre os dias 14 e 27 de Março, no Centro Comercial Madeira Shopping.

"Esta exposição tem como objectivo dar a conhecer o trabalho desenvolvido pelo Conservatório em diferentes valências, num período em que se encontram abertas as pré-inscrições para o ano lectivo 2023-24", refere uma nota de imprensa.

A inauguração está agendada para o dia 14 de Março, pelas 17h00.

A mostra é composta por três núcleos expositivos distintos. O núcleo 1 apresenta os grupos e principais espaços da temporada artística do Conservatório, onde serão exibidos alguns dos trabalhos realizados pelos alunos e professores do Conservatório, tais como apresentações musicais, teatrais, entre outras". Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode

No núcleo 2, será exibida a história do Festival da Canção Infantil da Madeira, que já conta com quatro décadas de existência, através de uma exposição interativa com elementos audiovisuais". Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode

No núcleo 3, serão apresentadas as diferentes dimensões do Conservatório atual, destacando as suas actividades formativas, investigação e prestação de serviços à comunidade. Serão ainda disponibilizados vários vídeos com actividades de grupos artísticos, professores e alunos do Conservatório, bem como alguns instrumentos para ornamentar o espaço". Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode

Os visitantes terão, ainda, acesso a espaços informativos localizados ao longo da exposição, com várias informações e QR Codes que remetem para as plataformas online e redes sociais do Conservatório.

"Esta exposição é uma excelente oportunidade para a comunidade conhecer o trabalho desenvolvido pelo Conservatório da Madeira, numa altura em que estão abertas as pré-inscrições para o ano lectivo 2023-24. Não perca a oportunidade de visitar esta exposição e descobrir tudo o que o Conservatório tem para oferecer", concluiu a mesma nota.