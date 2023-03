Madeira Shopping dá a conhecer animais que se encontram para adopção

O Madeira Shopping associou-se ao Canil Vasco Gil e até dia 20 de Março, no Piso 0 desse centro comercial decorre uma campanha de adopção de animais.

"Esta campanha de sensibilização impacta os visitantes do MadeiraShopping através de imagens em tamanho real de cães e gatos que vivem atualmente no Canil Vasco Gil. As fotografias são acompanhadas de um texto com a história e algumas características de cada um destes animais", refere uma nota enviada à imprensa.

São 20 cães e gatos que preenchem todos os critérios para fazerem parte de uma nova família. Esta campanha convida os visitantes do MadeiraShopping a darem um final feliz a todos animais.

“A sustentabilidade e responsabilidade social são intrínsecas na nossa forma de atuar e continuaremos empenhados em apoiar iniciativas como esta, que criam impacto junto da comunidade. Este tipo de acções reforçam a vontade do MadeiraShopping em apoiar a comunidade local e as suas instituições, que têm um papel fundamental na vida de muitos cidadãos”, refere Alberto José Pereira, diretor do MadeiraShopping.