Reabilitada Estação do Monte recebe exposição temporária sobre Carlos D’Áustria

Até ao próximo dia 1 de Abril, a renovada Estação do Monte, no Largo da Fonte, tem patente ao público uma exposição temporária 'Carlos D’Áustria'.

Esta mostra recorda os últimos momentos da cerimónia das exéquias do Imperador Carlos da Áustria, em Abril de 1922, bem como apresenta um pequeno filme sobre a passagem da família e do Beato pela cidade do Funchal.

Na visita ao local, feita hoje, o presidente da Câmara Municipal do Funchal destacou que esta mostra encerra o programa desenvolvido no âmbito do 1.º centenário do falecimento do último Imperador do Império Austro-Húngaro, beatificado em Outubro de 2004 pelo Papa João Paulo II.

A exposição que agora pode ser visitada pelo público resulta de uma parceria que juntou diferentes entidades, nomeadamente a Câmara Municipal do Funchal, a Direcção Regional do Arquivo e Biblioteca da Madeira, a Quinta Magnólia - Centro cultural, a Junta de Freguesia do Monte e a Paróquia de Nossa Senhora do Monte.