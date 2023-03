'Mister Anona' homenageado

Pelo reconhecimento do seu trabalho em prol da produção regional de anona, o Eng Rui Nunes, da direcção regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, foi homenageado pelo Governo Regional e pela Casa do Povo do Faial, entidade organizadora da Festa da Anona.

O presidente do Governo Regional aproveitou a ocasião para lembrar aos presentes que no passado, Rui Nunes foi 'baptizado' por Mister Anona, pela sua dedicação à valorização do fruto.

"Era conhecido pelo Mister Anona, tal o empenho que sempre teve nesta produção", revelou Miguel Albuquerque.