O deputado do PCP apresentou um requerimento para que Sérgio Marques seja ouvido na comissão de inquérito.

Ricardo Lume não utilizou o seu direito potestativo de chamar uma personalidade para audição mas, sim, um requerimento que pretende ver votado pela comissão.

O presidente da comissão, Adolfo Brazão, considera que o requerimento não faz parte da ordem de trabalhos que apenas prevê a audição de Avelino Farinha.

O deputado comunista justifica o requerimento com as declarações dos deputados do PSD e do CDS que estranharam a não convocatória de Sérgio Marques.

O PS lembrou que tem um requerimento idêntico, mas defende a votação imediata.

Adolfo Brazão considera que os requerimentos deverão ser discutidos na próxima reunião da comissão de inquérito.