Sara Madalena sublinha impacto da ExpoMadeira na economia regional

A deputada do CDS-PP Madeira, Sara Madalena, visitou na tarde deste domingo a ExpoMadeira, no Complexo Desportivo do Marítimo. Na ocasião, a parlamentar sublinhou o papel da iniciativa como um ponto de encontro essencial entre o que de melhor se produz na Região e no país, enfatizando a importância do contacto directo com os produtos e materiais.

Em comunicado, o partido refere que a sua visita à ExpoMadeira pretendeu reforçar o seu apoio a esta iniciativa, que foi classificada por Sara Madalena como "uma tradição com bastantes anos" e um evento "imprescindível" para o tecido económico.

Sara Madalena destacou a diversidade dos expositores presentes, que este ano não se limitam à produção madeirense. "Temos estantes madeirenses, mas também temos estantes açorianas e continentais", notou a deputada, sublinhando a oportunidade que o certame oferece aos visitantes para "sentir com os cinco sentidos" materiais e soluções que, muitas vezes, não conseguem ser plenamente apreciados através do digital.

Numa altura em que a construção civil regista uma dinâmica elevada, especialmente no segmento de luxo, a parlamentar centrista defende que a exposição assume-se como uma "mais-valia". Segundo a mesma, o contacto directo com os materiais permite aos consumidores e profissionais escolhas mais conscientes e informadas, funcionando como um motor para o sector.

Questionada sobre se o certame reflecte a economia regional, Sara Madalena foi clara na sua análise: a ExpoMadeira é um "reflexo do que acontece quando a economia regional trabalha em coordenação com as restantes economias nacionais."

"Reflecte a economia regional em simbiose com todas as demais economias portuguesas", afirmou, reiterando a ideia de que o progresso do país depende desta união. "Somos todos portugueses e, em conjunto, conseguimos andar para a frente. Temos coisas muito boas, quer sejam madeirenses, açorianas ou continentais", acrescentou, traçando um paralelo com a representatividade madeirense noutros certames nacionais, como a FIL, em Lisboa.

A deputada reiterou o compromisso do CDS-PP Madeira em continuar a apoiar a iniciativa, garantindo que o partido marcará presença nas próximas edições, sempre com o objectivo de promover o desenvolvimento da economia madeirense e o bem-estar dos cidadãos.