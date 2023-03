Bombeiros da Madeira participam em formação nos Açores sobre estruturas colapsadas

Quatro bombeiros da Madeira estão a participar no Curso Intermédio de Intervenção em Estruturas Colapsadas, que decorre no Centro de Formação do Serviço Regional e Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, entre os dias 27 de Fevereiro e 9 de Março. Na ilha Terceira encontram-se operacionais dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, Bombeiros Voluntários de Santana, Bombeiros Voluntários da Calheta e Bombeiros Municipais de Machico.

Este curso "visa formar equipas de intervenção capazes de aplicar técnicas de primeira intervenção em ocorrências de estruturas colapsadas ou similares, princípios de busca, organização da zona de sinistro, localização, identificação de vítimas e marcação de estruturas no âmbito da busca e salvamento urbano, escoramentos expeditos e avaliação preliminar de estruturas".

A formação é subsidiada pelo projecto UMEMAC - Unidade Modular de Intervenção a Emergências na Macaronésia," no qual o Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM é parceiro, sendo que o mesmo procura promover a adaptação à mudança climática e a prevenção e gestão de riscos e o fomento do investimento para a abordagem dos riscos específicos, garantia de resiliência face às catástrofes e desenvolvimento de sistemas de gestão de catástrofes".

Numa nota à comunicação social, o Serviço Regional de Proteção Civil indica que pretende também no âmbito deste projeto, adquirir Equipamento Individual de Proteção para os elementos em formação, bem como algum Equipamento e Ferramentas de Resgaste, com vista a formar meios humanos que possam vir a constituir uma Unidade de Intervenção em Operações de Busca e Salvamento em Estruturas Colapsadas (BSEC).