XI Torneio Internacional Ricardo Gomes termina em ambiente de festa

O XI Torneio Internacional Ricardo Gomes chegou este domingo ao fim, após um fim de semana de competição que reuniu cerca de 220 atletas de nove clubes, entre equipas da Madeira, do continente português, dos Açores e de França.

Organizada pelo Clube Desportivo São Roque, a prova contou com a participação de três clubes do continente, um dos Açores (ilha do Pico), um de França e quatro da Madeira, proporcionando aos jovens atletas momentos de competição e convívio.

No plano desportivo, o Candelária SC venceu no escalão de benjamins, o GD Estreito conquistou o título em escolares, o Le Poiré Roller triunfou em sub-13 e o CD Paço d'Arcos foi o vencedor no escalão de sub-15.

O torneio terminou com a habitual cerimónia de entrega de prémios, num ambiente de festa. O Clube Desportivo São Roque agradeceu o apoio de todas as entidades e pessoas envolvidas na organização, deixando a promessa de realizar, no próximo ano, a 12.ª edição da competição.