Marítimo assinala 114.º aniversário com bandeira a meia haste

O Club Sport Marítimo assinala hoje o 114.º aniversário da sua fundação, com vários momentos, entre os quais o primeiro e simbólico hastear da bandeira na sua primeira sede, que ficou a meia haste em memória das pessoas falecidas nos recentes incêndios no continente (hoje é dia de luto nacional).

Mas, também, ficou marcado pela deposição de uma coroa de flores junto à estátua de homenagem ao atleta maritimista, tudo a decorrer no antigo campo do Almirante Reis, na zona velha do Funchal, onde efectivamente nasceu este clube centenário.

Foto Helder Santos/Aspress

A propósito de mais este aniversário, o presidente Carlos André Gomes endereçou uma mensagem aos maritimistas, publicada na página oficial do clube, que pode ler em baixo:

"Uma paixão que nos une há 114 anos. O destino deu-me a honra e privilégio de ser o Presidente da nossa grande Instituição, cargo que procuro, com humildade e competência, desempenhar acrescentando valor e agregando a nossa massa associativa em torno de um objetivo, o Club Sport Marítimo.

Este é um momento especial que deve servir para unir toda a nossa massa associativa, as nossas delegações, os nossos antigos e atuais dirigentes, treinadores, atletas e funcionários em torno de um objetivo comum, honrar a história e fazê-la crescer a cada dia.

Queremos continuar a evoluir, a modernizar e moldar o clube conforme as exigências atuais. Temos uma história repleta de conquistas e feitos extraordinários, que nos permitiram ser uma referência regional, nacional e internacional. O Marítimo vai além do futebol e é com muito orgulho que somos um clube eclético, mas que também está presente na área educativa, através do Colégio do Marítimo, e na vertente solidária, com as diversas ações levadas a cabo pela nossa Fundação Centenário. Tudo isto faz de nós um clube com ideais e valores que nos deixam com a confiança necessária para trilhar o caminho para o sucesso.

O amor ao clube tem que estar patente em cada ação que nós desempenhamos diariamente. O presente faz-se de luta, faz-se de resiliência e de carácter para atingir um futuro vitorioso. Mais do que nunca temos de estar juntos, temos de lutar unidos e temos de dignificar a nossa Instituição e só o poderemos fazer tendo por base aquilo que os nossos antepassados nos ensinaram: honrar o clube. São 114 anos de lutas, de sacrifícios e de muitos sucessos e glórias.

Parabéns para a nossa Instituição e para todos que passando por ela sempre souberam honrar e dignificar a sua história ao longo destes anos."