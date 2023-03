Dia Internacional das Mulheres assinalado no Parque Temático da Madeira

Amanhã, dia 8 de março, pelas 10h30, no Parque Temático da Madeira, a artista madeirense Margarida Jardim apresenta a sua exposição temporária ‘Mulheres Mondiglianicas’, no âmbito do Dia Internacional da Mulher, obras essas com o desígnio de evocar Amadeo Mondigliani. Esta exposição assenta na forma intensa e peculiar de retratar a figura humana, com particular destaque para a figura feminina.

Para além da abertura desta exposição, ocorrerá uma conferência com a presença do Dr. Alberto João Jardim e do professor universitário Dr. Marcelino de Castro, bem como uma representação teatral com encenação do Eduardo Luiz e alunos da Escola B+S Bispo D. Manuel Ferreira Cabral.

Margarida Jardim nasceu e formou-se em Pintura, na ilha da Madeira. Foi professora de Educação Visual na Madeira e em Sintra. Desempenhou cargos diretivos e outros, na Madeira e em Sintra. Foi aluna do mestre Duran Castinbert e tornou-se membro do Círculo Artur Bual. Participou em 26 exposições coletivas em Portugal e no estrangeiro. Fez sete exposições individuais, seis das quais em forma de projeto. Executou exposições de várias ordens, decorou espaços públicos e as suas obras integram coleções públicas e privadas.

A exposição que estará patente até dia 28 de abril no Parque Temático da Madeira.

PROGRAMA DE AMANHÃ:

10h30 – Abertura do evento, com a visita à Exposição de Pintura de Margarida Jardim | ‘Mulheres Mondiglianicas’

11h00 – Conferência com a presença do Dr. Alberto João Jardim e do professor universitário Dr. Marcelino de Castro

12h00 – Representação teatral alusiva ao tema, com dramaturgia e encenação de Eduardo Luiz |TEF e alunos da Escola B+S Bispo D. Manuel Ferreira Cabral – Santana

12h30 – Atribuição de Diplomas e Certificados aos Alunos