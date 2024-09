Summit Go4Travel 2024 acontece no Porto Santo em Outubro

Será no Porto Santos, entre os dias 18 e 20 de Outubro, que se vai realizar o Summit Go4Travel 2024, uma convenção que reúne profissionais das agências de viagens Go4Travel, parceiros e fornecedores. Este evento está de regresso à Região, depois da última edição realizada em 2020.

" A adesão regular e significativa dos parceiros da Go4Travel à convenção, que se tem verificado ao longo dos anos, é ilustrativa do potencial deste encontro para a promoção de sinergias e para a construção de parcerias. Este é, por isso, um dos principais eventos da agenda anual da indústria das viagens e do turismo", refere nota à imprensa.

Na sendo do seu compromisso em promover as diversas regiões de Portugal, a Go4Travel escolheu o Porto Santo como palco para este evento. Na ocasião, os participantes terão oportunidades de networking permanente e experiências inovadoras que "valorizam o destino parceiro, resultando na sua promoção activa para eventos futuros dos accionistas".

'The Golden Summit' é o tema escolhido para este ano, que vai recorrer a um conjunto de experiências associadas à cultura local.

Estamos entusiasmados por regressar à Madeira, desta vez no Porto Santo, para o nosso Summit Go4Travel 2024. Este encontro é fundamental para fortalecer laços no setor das viagens e impulsionar o dinamismo do universo Go4Travel, que conta com 44 agências e 700 profissionais. Acreditamos que esta edição será uma oportunidade única para explorar novas sinergias e continuar a promover a excelência no serviço prestado pelas nossas agências de viagens João Matias, Presidente do Conselho de Administração da Go4Travel.

"A Go4Travel é um dos mais reputados grupos de agências de viagens em Portugal, composto por acionistas distribuídos por todo o país, com 100 balcões no continente, Açores e Madeira. O grupo lidera na inovação tecnológica aplicada à indústria das viagens e tem apresentado um crescimento sustentado. Em 2023, a Go4Travel registou um crescimento de 25% no volume de Billing and Settlement Plan (BSP)", explica nota à imprensa.