Explosão em base militar de Santa Margarida, em Santarém, faz pelo menos um morto

Aconteceu, esta tarde, uma explosão na base militar de Santa Margarida, em Santarém.

De acordo com as informações veiculadas pela CNN Portugal, ter-se-á tratado de um acidente durante a realização de exercícios com fogo real, que provocou, pelo menos, um morto e cinco feridos.

Segundo disse à Agência Lusa fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), tratam-se de três feridos graves e dois feridos ligeiros.

O Comando Sub-regional do Médio Tejo diz que o alerta foi recebido às 16h49 e para o local foram enviados 35 operacionais, 12 veículos e um helicóptero do INEM.

A fonte do INEM referiu que, além do helicóptero, o instituto mobilizou duas viaturas médicas e sete ambulâncias afectas aos bombeiros.