Mau estado do relvado obriga a mudar estádio para jogo entre o U. Leiria e o Marítimo

A União de Leiria viu-se obrigada a mudar o 'palco' dos seus próximos jogos devido ao estado do relvado do estádio Magalhães Pessoa. O encontro com o Marítimo, agendado para 29 de Setembro, para a II Liga, será jogado em Rio Maior, tal como o jogo com o Felgueiras, a 11 de Outubro. A partida com os verde-rubros será às 15h30.

Em causa está o mau estado do relvado, após o concerto Rockin'1000. "A União de Leiria lamenta profundamente esta situação, que muito prejudica este clube, a vários níveis", sublinham os leirienses, pedindo compreensão "aos sócios, adeptos, simpatizantes, patrocinadores, detentores de lugares anuais, camarotes e pacotes 'corporate'".

O clube adiantou, através de comunicado nas redes sociais, que "apesar das garantias dadas pelo Município em como a realização do Rockin1000 não iria inviabilizar a realização dos jogos da União de Leiria em casa, o relvado ficou sem condições, tendo sido interditado pela Liga Portugal para qualquer tipo de actividade".

"A União de Leiria agradece ao CS Marítimo a troca do horário do jogo (inicialmente previsto para as 20:30 horas) de forma a facilitar a deslocação da família Unionista, bem como ao Município de Rio Maior e ao Casa Pia AC pela disponibilidade do estádio", termina o comunicado.