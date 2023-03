Tuna Universitária da Madeira participa em festival internacional nos Açores

Nos próximos dias 17 e 18 de Março irá decorrer, no Coliseu Micaelense, a 'XXII Edição do El Açor', um dos maiores Festivais Internacionais de Tunas Masculinas do país e, pela segunda vez consecutiva, a TUMa - Tuna Universitária da Madeira - irá deslocar-se à Ponta Delgada, nos Açores, para representar a Região e a Universidade da Madeira no referido evento.

Há aproximadamente 1 ano, a TUMa participou na 21.ª edição deste mesmo festival, tendo arrecadado o prémio de 'Tuna Mais Tuna' e, assim, o privilégio de ser automaticamente convidada para a edição seguinte. Ao referido prémio somaram-se a 'Melhor Adaptação ao Tema', 'Melhor Estandarte' e 'Segunda Melhor Tuna em Palco'.

Na edição do presente ano irão estar a concurso Tunas de todo o Portugal e Espanha, nomeadamente a: EUC - Estudantina Universitária de Coimbra, TDUP - Tuna do Distrito Universitário do Porto, TransmonTuna – Tuna Universitária de Trás-Os-Montes e Alto Douro, Tuna de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, Tuna de Medicina de Granada e a TUMa.

A convite da TUMa, os Tunídeos navegaram até à Madeira, em Dezembro passado, para participar da 'XXVII Edição do ETUMa - Festival de Tunas Universitárias da Madeira', ondem foram galardoados com diversos prémios: 'Melhor Original', 'Melhor Pandeireta', 'Melhor Porta Estandarte', 'Segunda Melhor Tuna' e ainda 'Tuna Mais Tuna'.