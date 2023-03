PPM acusa PSD de fazer mais um evento "para enganar os madeirenses"

O PPM Madeira diz que o evento do PSD Madeira 'Compromisso Madeira 2030' é "mais um para enganar os madeirenses".

"Já em 2014 o candidato do PSD e actual presidente do Governo Regional dizia as seguintes palavras que passamos a citar: "temos que baixar o preço dos transportes aéreos, temos que baixar o preço dos transportes de mercadorias, temos que ter uma ligação ferry à Madeira. Temos que concretizar estes objectivos, seja lá contra quem for"", começa por dizer através de uma nota de imprensa.

Ora bem, o que assistimos hoje, passados quase dez anos de governo do Sr. presidente Miguel Albuquerque, nenhuma destas promessas foram concretizadas, pois vemos os preços de transporte contentores a subir de ano para ano, estando já quase no dobro de há 10 anos atrás, a TAP pratica os preços que quer e bem entende, por vezes as viagens de e para a Região ultrapassam os 1000 euros e se recusa a cumprir com o caderno de encargos que tem para com a Região prevista na constituição da República, da lei da continuidade territorial". PPM Madeira

Vemos os porto-santenses isolados do resto do mundo no mês de Janeiro quando o ferry Lobo Marinho vai para manutenção, ficando sem viagens para a Madeira, incumprido também a lei da continuidade territorial, para com a ilha de Porto Santo2. PPM Madeira

O Governo Regional diz que a linha ferry Madeira continente que não é viável, mais parecendo a história que muito foi discutida há uns anos sobre a questão do helicóptero de combate à incêndios, que hoje já se provou ser uma mais-valia". PPM Madeira



Esta linha ferry em que o operador Naviera Armas entre 2006 e 2011 fez por sua própria conta e risco, nunca sendo necessário recorrer a dinheiros da Região Autónoma da Madeira para essas viagens e segundo o armador diz que seria para continuar se não fossem aumentados para mais do dobro os custos de atracagem no Porto do Funchal, criando assim entraves às viagens ferry". PPM Madeira

E conclui: "A conclusão a que chegamos é que o Governo Regional não tem qualquer interesse em resolver os problemas de mobilidade dos madeirenses e faz este tipo de 'palhaçadas' para tentar distrair atenções".