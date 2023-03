Colisão nas imediações da ‘Jaime Moniz’ feriu motociclista

Com queixas na coluna e algumas escoriações, um motociclista foi esta tarde socorrido pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses na sequência de um embate entre a moto que conduzia e um veículo ligeiro. O acidente deu-se na Rua Jaime Moniz, no Funchal, tendo a vítima, o único ocupante do veículo de ‘duas rodas’, um indivíduo na casa dos 50 anos, sido projectada ao solo em resultado da colisão.

Depois de imobilizado, foi prontamente transportado ao serviço de urgências do Hospital Central do Funchal, onde ficou internado a receber assistência médica.