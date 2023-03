Grande Campanha Raimundo Ramos

A empresa Raimundo Ramos é conhecida pelos seus trabalhos na área de carpintaria, recentemente, adicionou a esse serviço, a venda de electrodomésticos. Na nova loja junto à fábrica, pode encontrar produtos com descontos imperdíveis.

Semanalmente temos vindo a publicar diferentes artigos com desconto, disponíveis em loja. O equipamento selecionado para esta semana é o Fogão a Gás Meireles E911X BUT 90 cm 121 L.

Um bom fogão faz toda a diferença nos cozinhados, este fogareiro de marca portuguesa não o vai desiludir. A marca Meireles iniciou o seu percurso nos anos 30, quando fabricou, de raiz, o primeiro fogão eléctrico em Portugal. Passados 90 anos, os modelos sofreram alterações acompanhando as novas tendências, mantendo o espírito “criar para durar”. Na Raimundo Ramos pode encontrar este produto com mesa de trabalho feita em aço inoxidável, e grelhas de ferro fundido.

Além de válvulas de segurança, tem também acendimento automático, tem queimador Wok e 5 queimadores a gás, de alta eficiência. O forno é elétrico e é composto por 8 funções, o volume útil é de 121L, relógio digital com programador incluídos, contém grelhas laterais, grelha com travamento e tabuleiro de recolha de molhos, grelhador automático, a porta é amovível com vidro duplo.

Pode encontrar este fogão Meireles E911X por apenas 729,[email protected]€*, com 3 anos de garantia, na Raimundo Ramos.

Se não tiver como transportar este equipamento até sua casa, devido às suas dimensões (89X90X60), a Raimundo Ramos tem, ao seu dispor, uma equipa especializada para transportar este e outros electrodomésticos até à morada que pretender sem custos acrescidos.

Raimundo Ramos - Experiência, Profissionalismo e Rigor

Estrada Da Adega Nº 158 Campanário, Ribeira Brava, Portugal

Telefone: 924 171 510

Email: [email protected]

Visite o nosso Facebook e o site!

*Promoção válida limitada ao stock existente